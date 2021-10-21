«Как вам такое развлечение?» — вышел трейлер боевика «Красное уведомление»

Netflix опубликовал полноценный трейлер боевика с элементами комедии под названием «Красное уведомление».
По сюжету агент ФБР решает объединиться с одним из самых разыскиваемых похитителей произведений искусства, чтобы поймать самую опасную воровку в мире по прозвищу Ладья.
Главные роли исполнят Райан Рейнольдс, Дуэйн «Скала» Джонсон и Галь Гадот. Режиссером выступает Роусон Маршалл Тербер, известный по «Мы — Миллеры».
Премьера состоится 12 ноября.
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Редактор
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