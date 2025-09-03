Как выглядит спектакль «Пехотная баллада» по Терри Пратчетту

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
3 сентября 10:40
В театре «Строумодди», базирующемся в Эдинбурге, Шотландия, поставили спектакль по книге Терри Пратчетта «Пехотная баллада» (Monstrous Regiment) о вселенной Плоского мира.
По сюжету, страна Борогравия, управляемая Герцогиней, ведёт многолетнюю войну со Злобенией. Мужчин для набора в армию остаётся всё меньше, они гибнут и пропадают без вести. Девушка Полли под видом юноши записывается новобранцем, чтобы найти своего пропавшего на войне брата. Вскоре оказывается, что она совсем не одна такая в рядах борогравской армии.
А вот как это выглядит на сцене (фото — we_defy_augury с Reddit)

Самый плоский из миров. Вселенная Терри Пратчетта

Борис Невский

28.04.2016

40482

«Плоский мир» Терри Пратчетта — самый популярный цикл юмористической фэнтези, когда-либо и кем-либо писавшийся. Как, вы ещё не знакомы? Срочно исправляем.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

