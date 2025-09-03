Как выглядит спектакль «Пехотная баллада» по Терри Пратчетту

По сюжету, страна Борогравия, управляемая Герцогиней, ведёт многолетнюю войну со Злобенией. Мужчин для набора в армию остаётся всё меньше, они гибнут и пропадают без вести. Девушка Полли под видом юноши записывается новобранцем, чтобы найти своего пропавшего на войне брата. Вскоре оказывается, что она совсем не одна такая в рядах борогравской армии.