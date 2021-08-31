Кантемир Балагов уже отснял первый эпизод The Last of Us от HBO

Кантемир Балагов («Дылда») объявил в Instagram об окончании съемок первого эпизода телеадаптации The Last of Us от HBO Max.
Теперь он собирается вернуться в Россию.
Моя работа здесь окончена. Я правда благодарен за предоставленную возможность. Это был прекрасный опыт со взлетами и падениями.
Над сценарием работает шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мазин вместе с творческим директором Naughty Dog Нилом Дракманном. Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).
Экранизация The Last of Us должна выйти в 2022 году. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов, а его стоимость оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
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