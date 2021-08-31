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    Новости

    Кантемир Балагов уже отснял первый эпизод The Last of Us от HBO

    31 августа 2021
    31.08.2021
    398
    0 минут на чтение
    Кантемир Балагов уже отснял первый эпизод The Last of Us от HBO

    Кантемир Балагов («Дылда») объявил в Instagram об окончании съемок первого эпизода телеадаптации The Last of Us от HBO Max.

    Теперь он собирается вернуться в Россию.

    Моя работа здесь окончена. Я правда благодарен за предоставленную возможность. Это был прекрасный опыт со взлетами и падениями.

    Над сценарием работает шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мазин вместе с творческим директором Naughty Dog Нилом Дракманном. Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

    Экранизация The Last of Us должна выйти в 2022 году. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов, а его стоимость оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

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