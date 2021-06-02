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    Карлос Вальдес задумывался об уходе из «Флэша» еще в четвертом сезоне

    2 июня 2021
    02.06.2021
    680
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    Карлос Вальдес задумывался об уходе из «Флэша» еще в четвертом сезоне

    Карлос Вальдес, исполнивший роль Циско Рамона во «Флэше», рассказал в интервью TVLine о своем уходе из сериала в седьмом сезоне.

    Напомним, его героя выведут из истории в эпизоде Good-Bye Vibrations, который выйдет 8 июня.

    Актер признался, что задумывался об уходе из проекта очень давно — еще во времена четвертого сезона.

    Примерно в четвертом сезоне я начал обсуждать, как может выглядеть конец для моего персонажа. Эта мысль сидела у меня в голове всегда, и постепенно она обретала очертания. В конце пятого и шестого сезонов у меня уже были идеи, как можно положить конец этой главе.

    Также Вальдес обрадовался, что прощание с Циско в сериале не будет чрезмерно пышным и монументальным.

    Я очень рад, что Эрик и сценаристы выбрали именно этот курс, чтобы вывести меня из шоу. Это будет очень глупое и неуклюжее прощание.

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