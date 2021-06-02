Карлос Вальдес задумывался об уходе из «Флэша» еще в четвертом сезоне

Карлос Вальдес, исполнивший роль Циско Рамона во «Флэше», рассказал в интервью TVLine о своем уходе из сериала в седьмом сезоне.

Напомним, его героя выведут из истории в эпизоде Good-Bye Vibrations, который выйдет 8 июня.

Актер признался, что задумывался об уходе из проекта очень давно — еще во времена четвертого сезона.

Примерно в четвертом сезоне я начал обсуждать, как может выглядеть конец для моего персонажа. Эта мысль сидела у меня в голове всегда, и постепенно она обретала очертания. В конце пятого и шестого сезонов у меня уже были идеи, как можно положить конец этой главе.

Также Вальдес обрадовался, что прощание с Циско в сериале не будет чрезмерно пышным и монументальным.