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    Новости

    Каскадер получила травму на съемках «Игры престолов» и теперь требует 5 миллионов долларов

    11 мая 2022
    11.05.2022
    424
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    Каскадер Кейси Майклс подала в суд на Fire & Blood Productions (дочернюю студию HBO) за травму, которую она получила в 2018 году во время съемок третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов» под названием «Долга ночь».

    Девушка сломала левую лодыжку, когда она в образе белого ходока спрыгивала с высоких стен крепости, «как будто не подозревая о падении», на маты и картонные коробки. И теперь актриса хочет взыскать с авторов сериала почти 5 миллионов долларов.

    В судебных документах говорится:

    По своей природе картонные коробки не долговечны и повреждаются каждый раз, когда каскадер приземляется на монтажную коробку, а также когда каскадер слезает с нее после приземления.

    Fire & Blood Productions, в свою очередь, подчеркнула, что коробки были прочными и не повреждались от падения каскадеров. Студия также отметила, что Кейси не следовала указаниям инструктора и упала «словно карандаш — жестко и вертикально».

    По словам Майклс, за прошедшие годы она перенесла несколько операций и даже обращалась к психотерапевту, потому что не может вернуться к работе, спортивным хобби и нормально заниматься по хозяйству.

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