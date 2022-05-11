Каскадер получила травму на съемках «Игры престолов» и теперь требует 5 миллионов долларов

Каскадер Кейси Майклс подала в суд на Fire & Blood Productions (дочернюю студию HBO) за травму, которую она получила в 2018 году во время съемок третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов» под названием «Долга ночь».

Девушка сломала левую лодыжку, когда она в образе белого ходока спрыгивала с высоких стен крепости, «как будто не подозревая о падении», на маты и картонные коробки. И теперь актриса хочет взыскать с авторов сериала почти 5 миллионов долларов.

В судебных документах говорится:

По своей природе картонные коробки не долговечны и повреждаются каждый раз, когда каскадер приземляется на монтажную коробку, а также когда каскадер слезает с нее после приземления.

Fire & Blood Productions, в свою очередь, подчеркнула, что коробки были прочными и не повреждались от падения каскадеров. Студия также отметила, что Кейси не следовала указаниям инструктора и упала «словно карандаш — жестко и вертикально».

По словам Майклс, за прошедшие годы она перенесла несколько операций и даже обращалась к психотерапевту, потому что не может вернуться к работе, спортивным хобби и нормально заниматься по хозяйству.