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    Новости

    «Кибердеревня» получит новогодний спецэпизод

    13 ноября 2023
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    13.11.2023
    101
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    «Кибердеревня»

    11 ноября вышел заключительный эпизод «Кибердеревни», в конце которого появился тизер новогоднего спецэпизода.

    После этого «Кинопоиск» подтвердил, что сериал получит праздничный спешл, и показал его постер.

    Напомним, действие шоу разворачивается в 2100 году на Марсе, а в центре сюжета фермер Николай, который ведет свое хозяйство и противостоит большой корпорации.

    Даты выхода новогодней серии пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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