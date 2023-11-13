«Кибердеревня» получит новогодний спецэпизод

11 ноября вышел заключительный эпизод «Кибердеревни», в конце которого появился тизер новогоднего спецэпизода.
После этого «Кинопоиск» подтвердил, что сериал получит праздничный спешл, и показал его постер.
Напомним, действие шоу разворачивается в 2100 году на Марсе, а в центре сюжета фермер Николай, который ведет свое хозяйство и противостоит большой корпорации.
Даты выхода новогодней серии пока нет.
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