«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

Культ «Детей кукурузы»: все экранизации рассказа Стивена Кинга
Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
Когда начнутся съёмки сериала по Mass Effect

Кот-император
28 августа 10:20
Стриминг Amazon Prime назначил приблизительные даты съёмок сериальной экранизации космической ролевой игры Mass Effect. По данным сайта Production Weekly они должны пройти в четвёртом квартале 2026 года. Таким образом, на экраны сериал выйдет, скорее всего, не раньше конца 2027 — начала 2028 года.
Руководит созданием сериала Даг Джанг, соавтор сценария «Звёздного пути: Бесконечность». Сценарий пишет Дэниел Кейси («Форсаж 9»), а среди продюсеров — Майк Гэмбл, один из руководителей игровой студии Bioware. 
Напомним, Mass Effect — это космическая опера про командора Шепарда, капитана звездолёта «Нормандия», который преследует мятежного агента Сарена, раскрывает мировой заговор и борется со смертоносной цивилизацией биомеханических существ — Жнецов. Судя по ранее опубликованному синопсису, именно этот сюжет ляжет в основу первого сезона. Пока неизвестно, кто играет Шепарда (и даже мужчина это будет или женщина).

Истоки вселенной Mass Effect

Тимур Хорев

28.03.2017

37925

Разбираем вселенную игровой серии и выясняем, куда уходят корни её рас, кораблей и вымышленной истории.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

