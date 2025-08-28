Когда начнутся съёмки сериала по Mass Effect

Напомним, Mass Effect — это космическая опера про командора Шепарда, капитана звездолёта «Нормандия», который преследует мятежного агента Сарена, раскрывает мировой заговор и борется со смертоносной цивилизацией биомеханических существ — Жнецов. Судя по ранее опубликованному синопсису, именно этот сюжет ляжет в основу первого сезона. Пока неизвестно, кто играет Шепарда (и даже мужчина это будет или женщина).