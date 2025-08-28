Когда начнутся съёмки сериала по Mass Effect

Стриминг Amazon Prime назначил приблизительные даты съёмок сериальной экранизации космической ролевой игры Mass Effect. По данным сайта Production Weekly они должны пройти в четвёртом квартале 2026 года. Таким образом, на экраны сериал выйдет, скорее всего, не раньше конца 2027 — начала 2028 года.
Руководит созданием сериала Даг Джанг, соавтор сценария «Звёздного пути: Бесконечность». Сценарий пишет Дэниел Кейси («Форсаж 9»), а среди продюсеров — Майк Гэмбл, один из руководителей игровой студии Bioware.
Напомним, Mass Effect — это космическая опера про командора Шепарда, капитана звездолёта «Нормандия», который преследует мятежного агента Сарена, раскрывает мировой заговор и борется со смертоносной цивилизацией биомеханических существ — Жнецов. Судя по ранее опубликованному синопсису, именно этот сюжет ляжет в основу первого сезона. Пока неизвестно, кто играет Шепарда (и даже мужчина это будет или женщина).