Нет, это не первое апреля. Нет, это не учебная тревога. Основатель и руководитель украинской студии GSC Game World Сергей Григорович у себя в Facebook и в социальных сетях компании анонсировал выход второй части культового шутера S.T.A.L.K.E.R. Информация о разработке шутера появилась и на официальном сайте GSC.

У игры запущен сайт с минималистичным логотипом второй части. Никакой информации, кроме года выхода, на нём пока нет.

Руководитель издательского направления студии Epic Games Сергей Галёнкин тоже опубликовал анонс второго «Сталкера» у себя в Twitter. Судя по намёкам, в основу игры может лечь технология Unreal Engine 4, которая принадлежит Epic Games.

S.T.A.L.K.E.R. — популярный однопользовательский шутер, основанный на сюжете романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». Игра вышла в 2007 году после шести лет разработки и мгновенно завоевала признание среди пользователей из стран СНГ. В дальнейшем для «Сталкера» разработали несколько самостоятельных дополнений.