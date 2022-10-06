Конструкторы и подземелья: LEGO запустила конкурс для поклонников D&D

LEGO совместно с Wizards of the Coast запустила конкурс для поклонников Dungeons & Dragons. В рамках программы LEGO Ideas участники могут опубликовать свои сборки, основанные на любимых персонажах, сюжетах, местах и существах.
Компания представила несколько номинаций:
- детализированная модель любимого персонажа или монстра;
- функциональная модель для игроков и ведущих;
- ультимативный билд с кастомизируемыми элементами.
Голосование пользователей продлится с 28 ноября по 12 декабря. А позже лучшие наборы будут выбирать судьи из организаторов.
Компании внесли ещё несколько уточнений в правила — например, работа ранее не должна быть опубликована в сети. Если будете отправлять, то обязательно ознакомьтесь с правилами.
В итоге наборы могут стать полноценным продуктом компании.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Взломщик из ШираТы отстал от жизни, Гэндальф!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.