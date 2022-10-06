Конструкторы и подземелья: LEGO запустила конкурс для поклонников D&D

LEGO совместно с Wizards of the Coast запустила конкурс для поклонников Dungeons & Dragons. В рамках программы LEGO Ideas участники могут опубликовать свои сборки, основанные на любимых персонажах, сюжетах, местах и существах.

Компания представила несколько номинаций:

детализированная модель любимого персонажа или монстра;

функциональная модель для игроков и ведущих;

ультимативный билд с кастомизируемыми элементами.

Голосование пользователей продлится с 28 ноября по 12 декабря. А позже лучшие наборы будут выбирать судьи из организаторов.

Компании внесли ещё несколько уточнений в правила — например, работа ранее не должна быть опубликована в сети. Если будете отправлять, то обязательно ознакомьтесь с правилами.

В итоге наборы могут стать полноценным продуктом компании.