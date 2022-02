Кооперативную игру It Takes Two экранизируют

Игровая студия Hazelight совместно с компанией dj2 Entertainment займутся адаптацией видеоигры It Takes Two для кино и телевидения.

У проекта пока нет никаких подробностей, нет даже вещателя или платформы, которая купила бы проект. Но источники Variety говорят, что к работе для экранизацией игры хотят привлечь Патрика Кейси и Джоша Миллера, которые писали сценарий для «Соника в кино».

Кроме того, у dj2 Entertainment за плечами сейчас около десятка приобретённых лицензий: например, Life is Strange, Little Nightmares, Sleepeing Dogs, Disco Elysium и другие. Многие даже не запущены в работу, хотя формально за некоторыми даже закреплены люди. Например, экранизацию инди-платформера Little Nightmares должен поставить Генри Селик.

It Takes Two — исключительно кооперативная игра, в которой игроки берут на себя роли Коди и Мэй. Их брак трещит по швам, маленькая дочь Роуз очень волнуется, а понимания в семье всё меньше. Однажды Роуз при помощи волшебной книги любовного гуру Доктора Хакима превращает родителей в живых кукол. И теперь тем предстоит пройти массу испытаний в грандиозном путешествии на укрепление отношений.

Игра вышла весной 2021-го, а осенью завоевала массу наград.