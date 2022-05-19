Короткометражка: 3 Robots: Exit Strategies из третьего сезона «Любовь, смерть и роботы»

Netflix опубликовал на YouTube полную серию из третьего сезона альманаха «Любовь, смерть и роботы». Встречаем старых знакомых — трёх роботов, которых мы видели в первом сезоне. Теперь они в постапокалиптическом мире изучают стратегии выживания человечества. Как видно, не самые удачные стратегии.

Эпизод идёт десять минут.

Сценарий написал писатель-фантаст Джон Скальци («Война старика», «Вирус», его же рассказы легли в основу эпизодов первого сезона), а срежиссировал эпизод Патрик Осборн.

Весь сезон выйдет уже 20 мая.