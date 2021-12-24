Крауд-кампания по подписке на МирФ в 2022-м стартует 27 декабря в 12:00

Всем привет! Мы, как и вы, дорогие подписчики и читатели, с нетерпением ждём новостей о задержавшихся спецвыпусках. К тому же многие из вас ждут старта новой кампании, чтобы в том числе подписаться и на обычный журнал. Теперь мы можем заявить: все три толстых номера за 2021-й готовы и ушли в печать (а заодно и тонкий январский МирФ за 2022 год).

(А ещё мы получили и готовы рассылать настенный календарь на 2022 год, который шёл в качестве дополнительной награды, — он получился очень красивым)

Спецвыпуск № 6 «Старые добрые видеоигры» ушёл в печать 1 ноября. Мы ожидали его до конца декабря, но вмешался форс-мажор: на типографии сломалось оборудование, и его починка остановила производство больше, чем на неделю. Сейчас работа возобновлена, но сроки поставки номера, похоже, сдвинулись на «после праздников». Мы сообщим, как только станет точно известна дата готовности номера. Осталось совсем немного.

Спецвыпуски № 7 «Советская фантастика» и № 8 «Юмористическая фантастика» ушли в печать одновременно. Скорее всего, мы получим тиражи в конце зимы, зато сможем рассылать их вам одновременно. В розничную продажу эти номера поступят раздельно и с интервалом в месяц-полтора.

Так как номера готовы, в понедельник, 27 декабря, в 12:00 мы запускаем кампанию на 2022 год. Как обычно, в неё войдут отдельная подписка на 12 ежемесячных номеров (первый будет рассылаться уже 14 января, но это не значит, что кампания к тому моменту закончится, — вы успеете подписаться) и на 3 спецвыпуска (первый, «Старые добрые сериалы», будет доступен весной для подписчиков и летом в розницу; сейчас для него уже готова половина текстов), бонусный комикс, много мерча и традиционные бонусные портреты.

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Надеемся, события этого года не подорвали вашу веру в наш проект. Обещаем в 2022 году не подводить вас и выпустить все три номера в срок. В кампании по подписке на 2021-й мы продолжим публиковать новости о спецвыпусках.