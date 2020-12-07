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    Новости

    Критики в восторге от Cyberpunk 2077. На Metacritic у игры 90 баллов!

    7 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    07.12.2020
    1249
    1 минута на чтение
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    В 20:00 спало эмбарго на обзоры Cyberpunk 2077, а вслед за этим в сети появились первые оценки игры. Спойлер: все просто замечательно, на Metacritic у нее 90 баллов из 100 возможных.

    Однако многие издания опубликовали рецензии без оценок, так как не успели пройти RPG за неделю. Поэтому финальная средняя оценка еще может измениться.

    Критики остались довольны почти всем. Единственное, в чем сходятся журналисты — в Cyberpunk 2077 полно технических шероховатостей, которые, впрочем, не мешают наслаждаться ею.

    Windows Central — 100/100:

    Cyberpunk 2077 — игра-праздник, сочетающая в себе передовые технические инновации и безудержную свободу действий в аутентичном и захватывающем мире. Ни одни проект не соответствует обещаниям, как «Киберпанк 2077». С художественной точки зрения невозможно переоценить достижения игры. Несмотря на внушительное количество багов, игра дарит уникальный опыт. Никаких банальностей и компромиссов. Cyberpunk 2077 — лучшее, что есть в игровой индустрии. И ее вряд ли удастся превзойти.

    VG247 — 100/100:

    Игра может показаться более знакомой, чем многие думали. Местами она несовершенна. В то же время она изобилует деталями и увлекательными историями. Cyberpunk 2077 — это RPG, в которой так много всего, что можно увидеть и сделать. Часы проходят незаметно. Это то, что нужно в конце 2020 года.

    RPG Site — 90/100:

    Мрачный сеттинг в сочетании с игровыми механиками дарит потрясающий опыт. Игра насыщенная, остроумная и — самое важное! — чертовски увлекательная.

    Screen Rant — 80/100:

    Cyberpunk 2077 — игра, специально созданная для нескольких прохождений. Чем больше навыков открывает Ви, тем глубже он может погрузиться в истории Найт-Сити. И тем яснее становится, что это игра, на которую фанаты с удовольствием потратят свое время после прохождения сюжетной кампании.

    Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м.

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    Игра выйдет 10 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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