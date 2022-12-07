«Кровь, символы, ритуалы» — трейлер готического триллера «Всевидящее око»

Netflix выпустил полноценный трейлер готического триллера «Всевидящее око» (или The Pale Blue Eye) по мотивам романа Луи Байярда про Эдгара Аллана По.

В центре сюжета отставной констебль Август Лэндор и интересующийся оккультизмом курсант по имени По, которые расследуют убийства в военной академии.

Режиссером выступает Скотт Купер, наиболее известный по фильмам «Из пекла» и «Оленьи рога». А главные роли исполняют Кристиан Бейл и Гарри Меллинг.

Премьера состоится 6 января 2023 года.

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