Новинки

«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм

Классика

«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Новости

Кто получил литературные премии имени Ивана Ефремова в 2025 году

Кот-император
19 ноября 08:30
69
1 минута на чтение
В Москве вручили литературные премии имени Ивана Ефремова, которые присуждает Союз писателей России. (Эту премию не следует путать с призом имени Ефремова, который вручается на конвенте «Аэлита»).
  • Премию за вклад в развитие фантастической литературы премию получил Сергей Лукьяненко.
  • Премию за литературно-художественное произведение получил Роман Афанасьев за роман «Звёздный пилот» .
  • Премию за литературоведческие и критические работы получила Елена Ковтун за монографию «Интертекст Мира Посмертия в фантастике XX–XXI вв.».
  • Премию за художественные переводы получил Михаил Молчанов.
Кроме того, на церемонии вручили ряд других премий.
  • Медаль Цветаевой за образ романтического героя премии получили Анастасия Андрианова за образ Мавны в романе «Сквозь топь и туман» и Ульяна Черкасова за образ Клары Остерман в романе «Золотые земли».
  • Медаль Татьяны Лариной за образ драматического героя — Анастасия Гор за образ Кёко в романе «Сказания о мононоке».
  • Премию «Миледи» за образ отрицательного героя — Виктория Миш. Премию «Сияние» за произведение в жанре фэнтези — Анна Безбрежная (роман «Королева лунного света»).
  • Премию имени Тэффи за юмористическую книгу — Ника Ёрш.
  • Премии «Клинок» остросюжетные произведения — Влада Ольховская, Анна Сешт и Даха Тараторина.
  • Премию «Хлёсткий критик» получил Сергей Неграш.

