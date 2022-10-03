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    Леонард Нимой мог поставить фильм по «Доктору Кто» с Восьмым Доктором

    3 октября 2022
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    03.10.2022
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    1 минута на чтение
    Леонард Нимой мог поставить фильм по «Доктору Кто» с Восьмым Доктором

    Продюсер Филип Сегал рассказал Radio Times, что первоначально у телефильма «Доктор Кто» 1996 года (там появился Восьмой Доктор в исполнении Пола Макганна) должен был быть другой режиссёр — настоящая икона космической фантастики!

    Я несколько раз встречался с актёром Леонардом Нимоем, который хотел поставить этот фильм. Мы пересекались в студии Amblin и говорили о съёмках. Он искренне радовался этой возможности.

    Нимой известен больше всего как исполнитель роли Спока из сериала «Звёздный путь». Режиссура на тот момент не была ему чужда — он поставил телефильмы «Звёздный путь 3» и «Звёздный путь 4», а также комедию «Трое мужчин и младенец». Она, кстати, стала самой кассовой картиной в 1987-м.

    Как оказалось, палки в колёса поставила компания Fox. Боссы хотели, чтобы Нимой не только снял эпизод, но и сыграл в нём кого-нибудь — например, Мастера. Артист отказался от такого предложения. И в итоге фильм снял Джеффри Сакс.

    Подробности интервью приурочены к скорому выходу документального фильма Doctor Who Am I, который посвящён съёмкам этот самого телефильма. Создатели пригласили актёров главных ролей.

    В конце октября документалка выйдет в кинотеатрах Великобритании, а через месяц станет доступна в «цифре».

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