Леонард Нимой мог поставить фильм по «Доктору Кто» с Восьмым Доктором

Продюсер Филип Сегал рассказал Radio Times, что первоначально у телефильма «Доктор Кто» 1996 года (там появился Восьмой Доктор в исполнении Пола Макганна) должен был быть другой режиссёр — настоящая икона космической фантастики!

Я несколько раз встречался с актёром Леонардом Нимоем, который хотел поставить этот фильм. Мы пересекались в студии Amblin и говорили о съёмках. Он искренне радовался этой возможности.

Нимой известен больше всего как исполнитель роли Спока из сериала «Звёздный путь». Режиссура на тот момент не была ему чужда — он поставил телефильмы «Звёздный путь 3» и «Звёздный путь 4», а также комедию «Трое мужчин и младенец». Она, кстати, стала самой кассовой картиной в 1987-м.

Как оказалось, палки в колёса поставила компания Fox. Боссы хотели, чтобы Нимой не только снял эпизод, но и сыграл в нём кого-нибудь — например, Мастера. Артист отказался от такого предложения. И в итоге фильм снял Джеффри Сакс.

Подробности интервью приурочены к скорому выходу документального фильма Doctor Who Am I, который посвящён съёмкам этот самого телефильма. Создатели пригласили актёров главных ролей.

В конце октября документалка выйдет в кинотеатрах Великобритании, а через месяц станет доступна в «цифре».