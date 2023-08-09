Лиам Каннингэм не против вернуться к роли Давоса в спин-оффе «Игры престолов» про Джона Сноу

Звезда «Игры престолов» Лиам Каннингэм рассказал, что хотел бы вернуться к роли Давоса Сиворта в продолжении про Джона Сноу.

По его словам, он уже писал по этому поводу Киту Харингтону, который выбирал сценаристов для сериала, но пока ответа не получил.

Я желаю им всего наилучшего. Всем, кто участвует. И если чек будет приличным, то я мог бы даже появиться снова!

О проекте пока мало подробностей. Однако идею для него придумал сам Харингтон, который не хотел расставаться со своим героем.