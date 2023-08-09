Лиам Каннингэм не против вернуться к роли Давоса в спин-оффе «Игры престолов» про Джона Сноу

Звезда «Игры престолов» Лиам Каннингэм рассказал, что хотел бы вернуться к роли Давоса Сиворта в продолжении про Джона Сноу.
По его словам, он уже писал по этому поводу Киту Харингтону, который выбирал сценаристов для сериала, но пока ответа не получил.
Я желаю им всего наилучшего. Всем, кто участвует. И если чек будет приличным, то я мог бы даже появиться снова!
О проекте пока мало подробностей. Однако идею для него придумал сам Харингтон, который не хотел расставаться со своим героем.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.