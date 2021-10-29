ЛитРес и Роскосмос отправили на МКС сборник космических рассказов. Его озвучили действующие космонавты

ЛитРес и Роскосмос довели до финала свою совместную акцию по созданию сборника фантастических рассказов — в честь 60-летия со дня полёта Гагарина в космос.

Весной компании запустили совместный конкурс на космическую тему. Участники прислали 918 работ, жюри выбрало десятку лучших, они вошли в сборник «Поехали!». Иллюстрации для сборника нарисовали студенты фонда «Антон тут рядом», взрослые люди с аутизмом. Весной сборник в электронном виде появился бесплатно на ЛитРесе.

Работы сборника

Александр Барр, «Не все мечты сбываются»

Маргарита Гусева, «Пять солов»

Антон Конышев, «Кошки-мышки»

Александр Кравцов, «Сигнал»

Евгения Кретова, «Исчезнувшая галактика»

Виктория Миско, «Будь здесь»

Барбара Морриган, «Попытка №8»

Майя Полумиско, «Новая Земля с порядковым номером»

Анна Пумалайнен, «Ник за Поясом Иллюзий»

Вадим Степанов, «Единственное место»

А 28 октября напечатанный экземпляр ЛитРес и Роскосмос отправили на МКС на борту грузового корабля «Прогресс МС-18» — чтобы книга могла облететь весь мир. В этот же день на площадке появилась аудиоверсия, которую озвучили участники проекта «ЛитРес: Чтец» и действующие космонавты отряда Роскосмоса — Олег Новицкий, Сергей Прокопьев, Антон Шкаплеров, Мухтар Аймаханов, Андрей Федяев, Пётра Дубров, Сергей Ревин. Аудиоверсию тоже можно бесплатно скачать.