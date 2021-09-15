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    Новости

    ЛитРес опубликовал лонг-лист премии «Электронная буква 2021»

    15 сентября 2021
    15.09.2021
    1066
    1 минута на чтение
    ЛитРес опубликовал лонг-лист премии «Электронная буква 2021»

    ЛитРес во время онлайн-церемонии представил длинный список своей ежегодной литературной премии «Электронная буква», которая призвана выделить и поддержать лучшие произведения в электронном виде на сервисе, включая и аудиокниги.

    В этом году подали 2373 заявок, они принимались с 23 апреля по 6 августа. В экспертный состав лонг-листа вошли:

    • редактор, переводчица, писательница и руководитель экспертной группы Юлия Селиванова,
    • редактор Анна Воздвиженская,
    • поэт и прозаик Сухбат Афлатуни,
    • журналист и писатель Сергей Лебеденко,
    • литературный критик Сергей Морозов,
    • шеф-редактор блога Storytel, прозаик Сергей Вересков.

    Они отобрали 139 электронных произведений и 47 чтецов.

    В этом сезоне лидерами среди жанров в лонг-листе стали детективы и триллеры — 33,8% среди общего количества работ. На втором месте со значительным отставанием фэнтези — 15,8%. Сразу за ним — художественная проза —15,1%. Замыкают пятерку лидеров любовные романы (14,4%) и Young Adult (12,2%). А на последнем месте — фантастика — 8,6%.

    Весь список можно прочесть на сайте премии.

    Шорт-лист объявят в декабре на Non/fiction-2021. Эксперты короткого списка выберут произведения, которые пройдут на следующий этап, а также будут участвовать в читательском голосовании на LiveLib.

    Финал премии состоится в феврале 2022-го, определять победителей будут теле- и радиоведущие Ольга Шелест и Кирилл Радциг, писатели Дарья Донцова, Александр Цыпкин, Александр Снегирёв, артист театра и кино Сергей Чонишвили, журналист и телеведущий Михаил Козырев, культурный обозреватель Денис Катаев и квартет актеров дубляжа Movie Mood.

    Всего призовой фонд конкурса, включая бюджет на продвижение победителей, составил более 19 миллионов рублей.

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