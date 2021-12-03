Издание IndieWire одним из первых опубликовало свой список лучших фильмов за 2021-й. Топ получился больше для взыскательных зрителей, по большей части в нём представлено фестивальное и независимое кино — и, конечно, не обошлось без фантастики.
Так, внимания удостоилась «Легенда о Зелёном рыцаре» (девятое место). Редакция оценила попытку режиссёра охватить всевозможные интерпретации, от языческой сказки до поиска надежды на спасение в духе истории Иисуса. Ещё издание отметило «Титан» Дюкорно (пятое место) — её отметили как работу «сумасшедшего визионера».
Полный список:
- «Власть пса» (Джейн Кэмпион)
- «Лакричная пицца» (Пол Томас Андерсон)
- «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути)
- «Побег» (Йонас Поэр Расмуссен, анимационная документалка)
- «Титан» (Жулья Дюкорно)
- «Лето соула» (Амир-Халиб Томпсон, документалка)
- «Память» (Апитчатпон Вирасетакул)
- «Холодный расчет» (Пол Шредер)
- «Легенда о Зелёном рыцаре» (Дэвид Лоури)
- «Параллельные матери» (Педро Альмодовар)
- «Остров Бергмана» (Миа Хансен-Лев)
- «Идентичность» (Ребекка Холл)
- «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер)
- «Красная ракета» (Шон Бэйкер)
- «На пути к исцелению» (Роберт Грин, документалка)
- «Худший человек на свете» (Йоаким Триер)
- «Незнакомая дочь» (Мэгги Джилленхол)
- «Свинья» (Майкл Сарноски)
- «Зола» (Яница Браво)
- «Зла не существует» (Мохаммад Расулоф)
- «Сувенир: Часть 2» (Джоанна Хогг)
- «Вестсайдская история» (Стивен Спилберг)
- «Спенсер» (Пабло Ларраин)
- «Безумное кино для взрослых» (Раду Жуде)
- «Тест» (Шатара Мишель Форд)
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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