Издание IndieWire одним из первых опубликовало свой список лучших фильмов за 2021-й. Топ получился больше для взыскательных зрителей, по большей части в нём представлено фестивальное и независимое кино — и, конечно, не обошлось без фантастики.

Так, внимания удостоилась «Легенда о Зелёном рыцаре» (девятое место). Редакция оценила попытку режиссёра охватить всевозможные интерпретации, от языческой сказки до поиска надежды на спасение в духе истории Иисуса. Ещё издание отметило «Титан» Дюкорно (пятое место) — её отметили как работу «сумасшедшего визионера».

Полный список: