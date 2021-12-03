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    Лучшие фильмы 2021 года — по версии издания IndieWire

    3 декабря 2021
    03.12.2021
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    «Легенда о Зелёном рыцаре»: смыслы и христианские мотивы фильма и легенды 3

    Издание IndieWire одним из первых опубликовало свой список лучших фильмов за 2021-й. Топ получился больше для взыскательных зрителей, по большей части в нём представлено фестивальное и независимое кино — и, конечно, не обошлось без фантастики.

    Так, внимания удостоилась «Легенда о Зелёном рыцаре» (девятое место). Редакция оценила попытку режиссёра охватить всевозможные интерпретации, от языческой сказки до поиска надежды на спасение в духе истории Иисуса. Ещё издание отметило «Титан» Дюкорно (пятое место) — её отметили как работу «сумасшедшего визионера».

    Полный список:

    1. «Власть пса» (Джейн Кэмпион)
    2. «Лакричная пицца» (Пол Томас Андерсон)
    3. «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути)
    4. «Побег» (Йонас Поэр Расмуссен, анимационная документалка)
    5. «Титан» (Жулья Дюкорно)
    6. «Лето соула» (Амир-Халиб Томпсон, документалка)
    7. «Память» (Апитчатпон Вирасетакул)
    8. «Холодный расчет» (Пол Шредер)
    9. «Легенда о Зелёном рыцаре» (Дэвид Лоури)
    10. «Параллельные матери» (Педро Альмодовар)
    11. «Остров Бергмана» (Миа Хансен-Лев)
    12. «Идентичность» (Ребекка Холл)
    13. «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер)
    14. «Красная ракета» (Шон Бэйкер)
    15. «На пути к исцелению» (Роберт Грин, документалка)
    16. «Худший человек на свете» (Йоаким Триер)
    17. «Незнакомая дочь» (Мэгги Джилленхол)
    18. «Свинья» (Майкл Сарноски)
    19. «Зола» (Яница Браво)
    20. «Зла не существует» (Мохаммад Расулоф)
    21. «Сувенир: Часть 2» (Джоанна Хогг)
    22. «Вестсайдская история» (Стивен Спилберг)
    23. «Спенсер» (Пабло Ларраин)
    24. «Безумное кино для взрослых» (Раду Жуде)
    25. «Тест» (Шатара Мишель Форд)
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