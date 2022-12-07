Иллюстрация: фильм «Всё, везде и сразу» / A24
Редакторы агрегатора Metacritic продолжают обрабатывать рейтинги лучших произведений 2022-го по версий разных изданий, чтобы сформировать главный рейтинг. На этот раз под прицел попали вышедшие в этом году фильмы. Фантастики не очень много, но список даёт представление, на что всё-таки стоит обратить внимание.
Редакторы сформировали топ на основе 20 списков разных изданий, включая Empire, Entertainment Weekly, IndieWire и других.
- За первое место начисляли 3 балла
- За второе место начисляли 2 балла
- За места с третьего по десятое начисляли 1 балл
- За место в неранжированном списке, где 10 и меньше фильмов, начисляли 1 балл
- За места в неранжированном списке, где от 11 до 20 фильмов, начисляли 0,5 балла
На последнее место в список кое-как пролезла историческо-мифологическая драма «Северянин» (он же «Варяг», он же The Northman). 11-е место заняла полубиографическая драма Стивена Спилберга «Фабельманы» (которая отчасти посвящена детству самого Спилберга).
А вот как выглядит топ-10:
- «Солнце моё»
- «Тар
- «Нет»
- «Всё, везде и сразу»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Иа»Польско-итальянская драма о сером ослике, который преодолевает жизненные невзгоды
- «Банши Инишерина»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Лакричная пицца»
- «В дороге»
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В список лучших вошли «Андор», «Разделение» и «Дом Дракона».
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