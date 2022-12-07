Иллюстрация: фильм «Всё, везде и сразу» / A24

Редакторы агрегатора Metacritic продолжают обрабатывать рейтинги лучших произведений 2022-го по версий разных изданий, чтобы сформировать главный рейтинг. На этот раз под прицел попали вышедшие в этом году фильмы. Фантастики не очень много, но список даёт представление, на что всё-таки стоит обратить внимание.

Редакторы сформировали топ на основе 20 списков разных изданий, включая Empire, Entertainment Weekly, IndieWire и других.

За первое место начисляли 3 балла

За второе место начисляли 2 балла

За места с третьего по десятое начисляли 1 балл

За место в неранжированном списке, где 10 и меньше фильмов, начисляли 1 балл

За места в неранжированном списке, где от 11 до 20 фильмов, начисляли 0,5 балла

На последнее место в список кое-как пролезла историческо-мифологическая драма «Северянин» (он же «Варяг», он же The Northman). 11-е место заняла полубиографическая драма Стивена Спилберга «Фабельманы» (которая отчасти посвящена детству самого Спилберга).

А вот как выглядит топ-10: