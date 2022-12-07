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    Лучшие фильмы 2022 года — по версии Metacritic

    7 декабря 2022
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    07.12.2022
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    0 минут на чтение
    Лучшие фильмы 2022 года — по версии Metacritic

    Иллюстрация: фильм «Всё, везде и сразу» / A24

    Редакторы агрегатора Metacritic продолжают обрабатывать рейтинги лучших произведений 2022-го по версий разных изданий, чтобы сформировать главный рейтинг. На этот раз под прицел попали вышедшие в этом году фильмы. Фантастики не очень много, но список даёт представление, на что всё-таки стоит обратить внимание.

    Редакторы сформировали топ на основе 20 списков разных изданий, включая Empire, Entertainment Weekly, IndieWire и других.

    • За первое место начисляли 3 балла
    • За второе место начисляли 2 балла
    • За места с третьего по десятое начисляли 1 балл
    • За место в неранжированном списке, где 10 и меньше фильмов, начисляли 1 балл
    • За места в неранжированном списке, где от 11 до 20 фильмов, начисляли 0,5 балла

    На последнее место в список кое-как пролезла историческо-мифологическая драма «Северянин» (он же «Варяг», он же The Northman). 11-е место заняла полубиографическая драма Стивена Спилберга «Фабельманы» (которая отчасти посвящена детству самого  Спилберга).

    А вот как выглядит топ-10:

    1. «Солнце моё»
    2. «Тар
    3. «Нет»
    4. «Всё, везде и сразу»
    5. «Топ Ган: Мэверик»
    6. «Иа»
    7. «Банши Инишерина»
    8. «Вся красота и кровопролитие»
    9. «Лакричная пицца»
    10. «В дороге»

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    В список лучших вошли «Андор», «Разделение» и «Дом Дракона».

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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