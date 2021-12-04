Лучшие сериалы 2021 — по версии Metacritic

По состоянию на 4 декабря редакторы Metacritic изучили чарты 16 крупных ресурсов. Рейтинг будет обновляться в декабре и январе, но на сайте уже опубликован предварительный вариант списка. Фантастики, правда, в списке немного, но в рейтинг вошли «Чем мы заняты в тени», «ВандаВижен», «Шершни».

Рейтинг был сформирован на основе формулы, разработанной самим сайтом, которая используется уже много лет. Агрегатор присуждает сериалам баллы за попадание в топ-20 по следующему принципу: за первое место в списке сериалу присуждали 3 очка, за второе — 2 очка, за позиции с 3 по 10 — 1 очко и 0,5 очка за попадание топ-20 неранжированного списка или в топ-10 списка, где сериалы разделены по жанрам.