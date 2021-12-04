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    Лучшие сериалы 2021 — по версии Metacritic

    4 декабря 2021
    04.12.2021
    801
    1 минута на чтение
    Лучшие сериалы 2021 — по версии Metacritic

    Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал рейтинг, сформированный на основе списков лучших сериалов от отдельных критиков и ведущих изданий, таких как TIME, Variety, The New York Times, IndieWire, Esquire и др.

    По состоянию на 4 декабря редакторы Metacritic изучили чарты 16 крупных ресурсов. Рейтинг будет обновляться в декабре и январе, но на сайте уже опубликован предварительный вариант списка. Фантастики, правда, в списке немного, но в рейтинг вошли «Чем мы заняты в тени», «ВандаВижен», «Шершни».

    Рейтинг был сформирован на основе формулы, разработанной самим сайтом, которая используется уже много лет. Агрегатор присуждает сериалам баллы за попадание в топ-20 по следующему принципу: за первое место в списке сериалу присуждали 3 очка, за второе — 2 очка, за позиции с 3 по 10 — 1 очко и 0,5 очка за попадание топ-20 неранжированного списка или в топ-10 списка, где сериалы разделены по жанрам.

    Список лучших сериалов 2021 года к 4 декабря:
    1. «Наследники» — 20 очков
    2. «Хитрости» — 14 очков
    3. «Подземная железная дорога» — 12 очков
    4. «Псы резервации» — 10 очков
    5. «Белый лотос» — 9 очков
    6. «Мейр из Исттауна» — 9 очков
    7. «ВандаВижен» — 8 очков
    8. «Другие двое» — 5 очков
    9. «Тед Лассо» — 5 очков
    10. «Убийства в одном здании» — 4 очка
    11. «Шершни» — 4 очка
    12. «Чем мы заняты в тени» — 4 очка
    13. «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» — 4 очка

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    Для взыскательных зрителей.

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