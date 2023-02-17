Marvel сократит количество выпускаемых сериалов, а Lucasfilm — наоборот

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило, что второй сезон «Локи» и «Секретное вторжение» — пока что единственные утвержденные сериалы Marvel на 2023 год.

Изначально помимо них компания должна была выпустить второй сезон «Что если…?», «Эхо» (спин-офф «Соколиного глаза») и «Агату: Ковен хаоса».

Но теперь эти проекты вряд ли выйдут в этом году, потому что Marvel внесла изменения в работу над сериалами на этапе постпродакшна. Кроме того, замедлилось производство еще не доснятых шоу.

В то же время Lucasfilm нужно наоборот нарастить производственные обороты, соблюдая при этом ту же финансовую дисциплину.

Disney должна поделиться своими планами на вселенную «Звездных войн» в рамках празднования, которое пройдет в апреле в Лондоне.