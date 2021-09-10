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    Новости

    Машины из «Безумного Макса: Дорога ярости» выставили на аукцион

    10 сентября 2021
    10.09.2021
    1132
    0 минут на чтение
    Машины из «Безумного Макса: Дорогая ярости» выставили на аукцион

    13 знаковых автомобиля из «Безумного Макса: Дорога ярости» выставили на аукцион — торги пройдут с 25 по 26 сентября.

    На аукционе будут представлены постапокалиптические машины, которые использовали во время съемок картины 2015 года. Среди них числятся: The War Rig: Prime Mover Inc. Tanker, Ball Pig-Trailer, Razor Cola: 1973 XB Falcon Coupe и The Doof Wagon — на последней играл слепой гитарист-огнеметчик.

    Увы, пока нет информации о том, какими будут минимальные ставки на машины из хитового фильма. Зато расплатиться за них можно даже криптовалютой!

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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