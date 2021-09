Машины из «Безумного Макса: Дорога ярости» выставили на аукцион

13 знаковых автомобиля из «Безумного Макса: Дорога ярости» выставили на аукцион — торги пройдут с 25 по 26 сентября.

На аукционе будут представлены постапокалиптические машины, которые использовали во время съемок картины 2015 года. Среди них числятся: The War Rig: Prime Mover Inc. Tanker, Ball Pig-Trailer, Razor Cola: 1973 XB Falcon Coupe и The Doof Wagon — на последней играл слепой гитарист-огнеметчик.

Увы, пока нет информации о том, какими будут минимальные ставки на машины из хитового фильма. Зато расплатиться за них можно даже криптовалютой!