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    Новости

    Корабль New Shepard с Джеффом Безосом успешно совершил суборбитальный полёт

    20 июля 2021
    20.07.2021
    1784
    1 минута на чтение

    Основатель и бывший глава Amazon миллиардер Джефф Безос успешно совершил суборбитальный полёт на космическом корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Полёт продлился около десяти минут, из них четыре минуты судно провисело в невесомости.

    Компания вела двухчасовую трансляцию на YouTube.

    Помимо Безоса в экипаж вошли его родной брат Марк Безос, 82-летняя лётчица NASA Уолли Фанк (которая должна была полететь в своё первый полёт ещё в 1961 году) и 18-летний Оливье Дэмен, который отправился в космос благодаря отцу (гендиректор частной инвестиционной фирмы в Нидерландах), который выкупил место в последний момент. Таким образом, на борту судна были одновременно самый молодой и самый пожилой астронавты одновременно.

    Полёт прошёл в автоматическом режиме. New Shepard вместе с экипажем успешно вернулись на Землю. Ракета-носитель также вернулась на стартовую площадку.

    Для корабля это была первая миссия с людьми на борту — ранее Blue Origin провела 15 тестовых запусков.

    Во время полёта судно преодолело границу в 100 километров, которая условно разделяет воздушное пространство от космического. По крайней мере, так считает Международная авиационная федерация.

    Художник Bosslogic представил экипаж как Фантастическую четвёрку. Команда получила свои суперсилы именно во время операции в космосе:

    https://twitter.com/Bosslogic/status/1417493418612338689?s=19

    12 июля на ракетоплане в суборбитальный полёт своей компании Virgin Galactic отправился миллиардер Ричард Брэнсон — он достиг только планки 80 километров (50 миль). И в США исторически именно эту высоту считают границей космоса.

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     Кот-император |  12.07.2021

    Судно достигло высоты в 80 километров, и экипаж несколько минут пробыл в невесомости.

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