«Мне не скрыться от его тени»: трейлер «Шан-Чи и легенды Десяти колец»

Marvel представила полноценный трейлер «Шан-Чи и Легенда десяти колец», супергеройского боевика с элементами кино о боевых искусствах.

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Дубляж

Новый ролик раскрывает основной конфликт отца и сына, а заодно тизерит появление Мерзости из «Невероятного Халка» и дракона Фин Фан Фума. Кроме того, нам наконец-то воочию показывают силу Десяти колец, которые выглядят как браслеты. По сюжету, Шан-Чи внедряется в тайную террористическую организацию «Десять колец», которую возглавляет известный преступник — его отец.

В российский прокат фильм выйдет 2 сентября.