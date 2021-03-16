«Мне страшно»: финальный трейлер фантастической драмы «Поколение Вояджер»

В сети появился финальный трейлер фантастической драмы «Поколение Вояджер» (Voyagers) Нила Бёргера.

Картина рассказывает о группе подростков, высокоинтеллектуальных и бесстрастных, которые были избраны человечеством, чтобы продолжить жизнь на далёкой планете. Но вскоре подростки узнают, что их безэмоциональность и дисциплину поддерживают искусственно при помощи препаратов. И теперь в них постепенно начинают пробуждаться страх и жажда власти.

Главные роли в фильме сыграли Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хемпстед-Райт, Лили-Роуз Депп и другие.

В российский прокат выйдет 22 апреля.