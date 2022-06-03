«Морбиус» возвращается в американский прокат. Спасибо мемам?

Раскритикованный «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли неожиданно вернется на повторный прокат в американских кинотеатрах.

Напомним, супергеройский фильм Sony вышел в начале апреля и за все время собрал по миру всего 163 миллиона долларов.

Вернуть картину в прокат — весьма необычные решение, особенно с учетом того, что совсем недавно состоялся ее цифровой релиз.

Похоже, на него повлияла волна мемов, возникшая в конце мая и вернувшая интерес к проекту — в каком-то смысле.