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    Новости

    «Морбиус» возвращается в американский прокат. Спасибо мемам?

    3 июня 2022
    03.06.2022
    430
    0 минут на чтение
    «Морбиус» возвращается в американский прокат. Спасибо мемам? 3

    Раскритикованный «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли неожиданно вернется на повторный прокат в американских кинотеатрах.

    Напомним, супергеройский фильм Sony вышел в начале апреля и за все время собрал по миру всего 163 миллиона долларов.

    Вернуть картину в прокат — весьма необычные решение, особенно с учетом того, что совсем недавно состоялся ее цифровой релиз.

    Похоже, на него повлияла волна мемов, возникшая в конце мая и вернувшая интерес к проекту — в каком-то смысле.

    «Морбиус» возвращается в американский прокат. Спасибо мемам? «Морбиус» возвращается в американский прокат. Спасибо мемам? 1 «Морбиус» возвращается в американский прокат. Спасибо мемам? 2

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