«Морбиус» возвращается в американский прокат. Спасибо мемам?

Раскритикованный «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли неожиданно вернется на повторный прокат в американских кинотеатрах.
Напомним, супергеройский фильм Sony вышел в начале апреля и за все время собрал по миру всего 163 миллиона долларов.
Вернуть картину в прокат — весьма необычные решение, особенно с учетом того, что совсем недавно состоялся ее цифровой релиз.
Похоже, на него повлияла волна мемов, возникшая в конце мая и вернувшая интерес к проекту — в каком-то смысле.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Прогресс в фэнтези-технологиях«Сам подключается, сам находит нужный спелл, сам читает, сам стреляет».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.