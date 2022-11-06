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    Новости

    Мультсериал по «Задаче трёх тел» Лю Цысиня выйдет в декабре

    6 ноября 2022
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    06.11.2022
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    В сети появился полноценный трейлер анимационного 3DCG-сериала по научно-фантастическому циклу Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли» (который чаще известен по первому тому трилогии «Задача трёх тел»).

    Анимационный сериал расскажет о столкновении человечества с пришельцами. Первый контакт оборачивается для землян настоящей катастрофой. А начинается всё с загадочных событий, в ходе которых сразу несколько учёных кончают жизнь самоубийством — из-за того, что привычные законы физики попросту перестают работать.

    Судя по трейлеру, сериал охватит события сразу всей трилогии. При этом в кадре почти не фигурируют флэшбеки Е Вэньцзе, одной из героинь первого тома.

    Мультсериал разрабатывается параллельно сериалу от Netflix (здесь мы писали подробности, в том числе об актёрах и изменениях сюжета) и китайской киноадаптации (трейлер от 2021 года). Фильм ожидается в этом году, а сериал в 2023-м.

    При этом в пресс-релизе сообщается, что мультсериал станет первым проектом в рамках Three-Body Global Creator Project, который объединит усилия анимационных студий по всему миру — и каждая сможет создать свою анимацию по вселенной Лю Цысиня.

    Постер мультсериала

    Мультсериал по «Задаче трёх тел» Лю Цысиня выйдет в декабре 1

    А вот мультсериал стартует 3 декабря на платформе Bilibili.

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