Мультсериал по «Задаче трёх тел» Лю Цысиня выйдет в декабре

В сети появился полноценный трейлер анимационного 3DCG-сериала по научно-фантастическому циклу Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли» (который чаще известен по первому тому трилогии «Задача трёх тел»).

Анимационный сериал расскажет о столкновении человечества с пришельцами. Первый контакт оборачивается для землян настоящей катастрофой. А начинается всё с загадочных событий, в ходе которых сразу несколько учёных кончают жизнь самоубийством — из-за того, что привычные законы физики попросту перестают работать.

Судя по трейлеру, сериал охватит события сразу всей трилогии. При этом в кадре почти не фигурируют флэшбеки Е Вэньцзе, одной из героинь первого тома.

Мультсериал разрабатывается параллельно сериалу от Netflix (здесь мы писали подробности, в том числе об актёрах и изменениях сюжета) и китайской киноадаптации (трейлер от 2021 года). Фильм ожидается в этом году, а сериал в 2023-м.

При этом в пресс-релизе сообщается, что мультсериал станет первым проектом в рамках Three-Body Global Creator Project, который объединит усилия анимационных студий по всему миру — и каждая сможет создать свою анимацию по вселенной Лю Цысиня.

Постер мультсериала

А вот мультсериал стартует 3 декабря на платформе Bilibili.