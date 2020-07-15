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    Новости

    «Мы не Бэтмен и Робин, это реальная жизнь» — вышел трейлер «Проекта Power»

    15 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    15.07.2020
    2221
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    «Мы не Бэтмен и Робин, это реальная жизнь» — трейлер

    Netflix выложил первый трейлер нового фантастического триллера «Проект Power» (в оригинале — Project Power).

    По сюжету на улицах Нового Орлеана появились таблетки, дарующие на время уникальные для каждого человека суперспособности — невидимость, пуленепробиваемую кожу и так далее. Подвох в том, что эффект непредсказуем, поэтому от него вполне можно умереть. Как следствие, преступность в городе сильно возросла. Чтобы разобраться с этой проблемой, местный полицейский объединяется с продавцом наркотиков и бывшим солдатом.

    Постановкой занимаются Эриель Шульман и Генри Джуст, которые вместе работали над боевиком «Нерв».

    А главные роли исполнили Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета»), Доминик Фишбэк («Пилот») и Джейми Фокс («Джанго освобожденный»).

    «Проект Power» выйдет 14 августа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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