«Мы не Бэтмен и Робин, это реальная жизнь» — вышел трейлер «Проекта Power»

Netflix выложил первый трейлер нового фантастического триллера «Проект Power» (в оригинале — Project Power).

По сюжету на улицах Нового Орлеана появились таблетки, дарующие на время уникальные для каждого человека суперспособности — невидимость, пуленепробиваемую кожу и так далее. Подвох в том, что эффект непредсказуем, поэтому от него вполне можно умереть. Как следствие, преступность в городе сильно возросла. Чтобы разобраться с этой проблемой, местный полицейский объединяется с продавцом наркотиков и бывшим солдатом.

Постановкой занимаются Эриель Шульман и Генри Джуст, которые вместе работали над боевиком «Нерв».

А главные роли исполнили Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета»), Доминик Фишбэк («Пилот») и Джейми Фокс («Джанго освобожденный»).

«Проект Power» выйдет 14 августа.