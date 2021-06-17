«Мы не сможем спасти будущее»: тизер второго сезона «Пикара»

В День Пикара, который поклонники «Звёздного пути» отмечают 16 июня, Paramount опубликовала тизер второго сезона фантастического сериала Star Trek: Picard.
https://twitter.com/StarTrek/status/1405204911768342530
В центре снова окажется капитан Жан-Люк Пикар, к роли которого вернулся Патрик Стюарт. На этот раз, по всей видимости, от столкнётся с угрозой самому времени. Он повстречает старого знакомого — инопланетянина Кью (снова играет Джон де Лэнси). А Семь-из-девяти в конце ролика обнаруживает, что она стала человеком, а не одной из Борг.
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Точной даты у второго сезона нет — Paramount планирует выпустить его где-то в 2022-м.
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