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    Новости

    «Мы не сможем спасти будущее»: тизер второго сезона «Пикара»

    17 июня 2021
    17.06.2021
    785
    0 минут на чтение

    В День Пикара, который поклонники «Звёздного пути» отмечают 16 июня, Paramount опубликовала тизер второго сезона фантастического сериала Star Trek: Picard.

    https://twitter.com/StarTrek/status/1405204911768342530

    В центре снова окажется капитан Жан-Люк Пикар, к роли которого вернулся Патрик Стюарт. На этот раз, по всей видимости, от столкнётся с угрозой самому времени. Он повстречает старого знакомого — инопланетянина Кью (снова играет Джон де Лэнси). А Семь-из-девяти в конце ролика обнаруживает, что она стала человеком, а не одной из Борг.

    Постер

    «Мы не сможем спасти будущее»: тизер второго сезона «Пикара» 1

    Точной даты у второго сезона нет — Paramount планирует выпустить его где-то в 2022-м.

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