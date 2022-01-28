«Мы возвращаемся в игру» — вышел трейлер второго сезона «Космических сил»

Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона комедийного сериала «Космические силы».
В первом генералу Марку Нэйрду, всегда мечтавшему возглавить ВВС, поручили управлять Космическими войсками. Теперь же у главного героя и его команды есть всего несколько месяцев, чтобы доказать новой администрации, что существование подразделения оправданно.
Шоураннерами вновь выступают Стив Карелл и Грэг Дэниелсом, которые вместе работали над «Офисом». Также Карелл исполняет в сериале главную роль.
«Космические силы» вернутся на экраны 18 февраля.
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