На 100% прохождение Dying Light 2 уйдет примерно 500 часов

Недавно Techland рассказала, что на 100% прохождение Dying Light 2: Stay Human у игроков уйдет примерно 500 часов. И многих геймеров это заявление сильно смутило, поэтому студия решила прояснить ситуацию.

В полную зачистку игры входят: основные и побочные задания, все варианты концовок и сюжетных решений в диалогах, посещение всех локаций и сбор всех коллекционных предметов.

При этом прохождение основной истории потребует около 20 часов, а с учетом дополнительных квестов — 80 часов.

Dying Light 2: Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года.