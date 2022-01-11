На 100% прохождение Dying Light 2 уйдет примерно 500 часов

Недавно Techland рассказала, что на 100% прохождение Dying Light 2: Stay Human у игроков уйдет примерно 500 часов. И многих геймеров это заявление сильно смутило, поэтому студия решила прояснить ситуацию.
В полную зачистку игры входят: основные и побочные задания, все варианты концовок и сюжетных решений в диалогах, посещение всех локаций и сбор всех коллекционных предметов.
При этом прохождение основной истории потребует около 20 часов, а с учетом дополнительных квестов — 80 часов.
Dying Light 2: Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года.
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