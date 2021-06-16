На CR продолжается предзаказ «Лабиринта» — нового артбука Симона Столенхага

На площадке CrowdRepublic продолжается предзаказ на издание нового артбука шведского художника Симона Столенхага (его издают и как «Саймон», и как «Симон») «Лабиринт». Это ещё одна постапокалиптическая история, более связная, нежели в книгах «Байки из Петли» и «Вещи из потопа», ближе к «Электрическому штату».

Это мрачная и таинственная история о выживании на планете, пережившей катастрофу, некий загадочный феномен, который поразил атмосферу земли. Теперь люди вынуждены выживать глубоко под землей, а на поверхность можно выйти лишь в защитном костюме. Наши герои: Мэтт, Сигрид и Чарли, поднимаются на поверхность, чтобы разгадать темные секреты и восстановить события, которые предшествовали падению цивилизации.

Картинки

Первоначально книгу издавали через Kickstarter — тогда проект собрал примерно полмиллиона долларов. До конца предзаказа на CR ещё две недели, проект успел собрать чуть больше 180 тысяч рублей. В его рамках можно приобрести и остальные изданные на русском книги Столенхага, все они, как и «Лабиринт», стоят 1100 рублей.

Доставить обещают в августе (хотя в продажу обещают пустить в июне-июле), тираж — 3000 экземпляров. В англоязычном издании было 150 страниц, где-то столько же будет и в этом.