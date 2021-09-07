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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал сбор средств в поддержку фестиваля ролевых игр «Ролекон»

    7 сентября 2021
    07.09.2021
    874
    1 минута на чтение
    На CrowdRepublic стартовал сбор средств в поддержку фестиваля ролевых игр «Ролекон»

    Организаторы фестиваля настольных ролевых игр «Ролекон» всё же решили провести мероприятие в этом году. Команда запустила сбор средств на CrowdRepublic — в его рамках можно приобрести билеты в игровую зону и тематический мерч вроде футболок, игральных костей, бэджиков, значков и пинов.

    Мы планируем устроить грандиозный праздник для всех кто соскучился по оффлайн-играм и личному общению, для всех кто хочет встретить ролевиков из других городов и стран, чтобы своими глазами увидеть как же нас стало много. И вы можете помочь нам организовать и провести этот праздник!

    Организаторы подчёркивают, что осознают риски, но надеются, что мероприятие получится провести в задуманное время.

    В случае переноса все оплаченные билеты будут иметь силу и вы просто сможете прийти в другие дни.  При этом весь мерч вы в любом случае получите — мы сможем изготовить и разослать его независимо от ограничений (если, конечно, не будет ничего совсем уж неожиданного).

    В этом году фестиваль запланирован в Москве на 16-17 октября в Даниловском Event Hall, по адресу: ул. Дубининская, д. 71, стр. 5 (м. Тульская).

    «Ролекон» — ежегодный фестиваль настольных ролевых игр. На нём проходят ролевые игротеки, устанавливают стенды с активностями, издательства привозят новинки и всё в такому духе. В этом году у конвента юбилей — уже десятое мероприятие. Оно должно было пройти в 2020-м, но его перенесли на год из-за коронавирусной пандемии.

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