На The Game Awards 2020 представят Dragon Age 4

Организатор и ведущий The Game Awards 2020 Джефф Кили объявил, что BioWare в рамках мероприятия покажет Dragon Age 4.
Вместе с этим в интернете появилась пачка стильных иллюстраций игры.
Новостью поделились на фоне заявления об уходе из студии Кейси Хадсона и исполнительного продюсера Dragon Age Марка Дарры. Не исключено, что таким образом компания решила попытаться смягчить удар и вернуть доверие фанатов.
Также вчера был день Dragon Age, в честь которых сценаристы четвертой части опубликовали небольшие рассказы: «Следующий», «Поминки», «Тени Минратоуса» и «На развалинах реальности».
The Game Awards 2020 пройдет 11 декабря в 03:00 по МСК.
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