На The Game Awards 2020 представят Dragon Age 4

Организатор и ведущий The Game Awards 2020 Джефф Кили объявил, что BioWare в рамках мероприятия покажет Dragon Age 4.

Вместе с этим в интернете появилась пачка стильных иллюстраций игры.

Новостью поделились на фоне заявления об уходе из студии Кейси Хадсона и исполнительного продюсера Dragon Age Марка Дарры. Не исключено, что таким образом компания решила попытаться смягчить удар и вернуть доверие фанатов.

Также вчера был день Dragon Age, в честь которых сценаристы четвертой части опубликовали небольшие рассказы: «Следующий», «Поминки», «Тени Минратоуса» и «На развалинах реальности».

The Game Awards 2020 пройдет 11 декабря в 03:00 по МСК.