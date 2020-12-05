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    Новости

    На The Game Awards 2020 представят Dragon Age 4

    5 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    05.12.2020
    902
    0 минут на чтение
    На The Game Awards 2020 представят Dragon Age 4 4

    Организатор и ведущий The Game Awards 2020 Джефф Кили объявил, что BioWare в рамках мероприятия покажет Dragon Age 4.

    Вместе с этим в интернете появилась пачка стильных иллюстраций игры.

    На The Game Awards 2020 представят Dragon Age 4

    Новостью поделились на фоне заявления об уходе из студии Кейси Хадсона и исполнительного продюсера Dragon Age Марка Дарры. Не исключено, что таким образом компания решила попытаться смягчить удар и вернуть доверие фанатов.

    Также вчера был день Dragon Age, в честь которых сценаристы четвертой части опубликовали небольшие рассказы: «Следующий», «Поминки», «Тени Минратоуса» и «На развалинах реальности».

    The Game Awards 2020 пройдет 11 декабря в 03:00 по МСК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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