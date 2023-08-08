«Надвигается буря» — трейлер мистического сериала «Подменыш»

Apple TV+ опубликовал трейлер мистического сериала «Подменыш» (или The Changeling в оригинале).
В основу шоу лег одноименный роман Виктора Лаваля. В центре сюжете мужчина, который ищет бесследно пропавших жену и ребенка.
Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером выступает Келли Марсель, известная по «Круэлле» и двум частям «Венома».
Главные роли исполнили Лакит Стэнфилд («Неограненные алмазы»), Кларк Бако («Рассказ служанки») и другие.
Премьера состоится 8 сентября.
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Редактор
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Александр Ремизов
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