Находка: сервис Librarian AI даёт рекомендации на основе трёх любимых книг

В рубрике «Находка» — сервис Librarian AI, который умеет давать книжные рекомендации на основе трёх любимых книг. Достаточно вписать названия, и Librarian AI выдаст подборку пяти похожих книг.

Мы решили поиграть с новым сервисом и попросили список книг на основе такого запроса: «Сияние» Кэтрин Валенте, «Город перестановок» Грега Игана и «Гномон» Ника Харкуэя.

Вот что нам выдал:

Лю Цысинь «Задача трёх тел»

Уильям Гибсон «Периферийные устройства»

Ханну Райаниеми «Квантовый вор»

Паоло Бачигалупи «Заводная»

Н.К. Джемисин The City We Became

А вот какие рекомендации сервис дал на основе такого запроса: «Аннигиляция» Джеффа Вандермеера, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

Лю Цысинь «Задача трёх тел»

Н.К. Джемисин The City We Became

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Скотт Хокинс «Библиотека на Обугленной горе»

Харуки Мураками «Хроники Заводной Птицы»

Пользователи в комментариях отмечают, что сервис мало чем отличается от уже существующих рекомендательных систем с базами данных вроде «Лаборатории фантастики», Livelib и Goodreads.