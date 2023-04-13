Находка: сервис Librarian AI даёт рекомендации на основе трёх любимых книг

В рубрике «Находка» — сервис Librarian AI, который умеет давать книжные рекомендации на основе трёх любимых книг. Достаточно вписать названия, и Librarian AI выдаст подборку пяти похожих книг.
Мы решили поиграть с новым сервисом и попросили список книг на основе такого запроса: «Сияние» Кэтрин Валенте, «Город перестановок» Грега Игана и «Гномон» Ника Харкуэя.
Вот что нам выдал:
- Лю Цысинь «Задача трёх тел»
- Уильям Гибсон «Периферийные устройства»
- Ханну Райаниеми «Квантовый вор»
- Паоло Бачигалупи «Заводная»
- Н.К. Джемисин The City We Became
А вот какие рекомендации сервис дал на основе такого запроса: «Аннигиляция» Джеффа Вандермеера, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Пикник на обочине» братьев Стругацких.
- Лю Цысинь «Задача трёх тел»
- Н.К. Джемисин The City We Became
- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
- Скотт Хокинс «Библиотека на Обугленной горе»
- Харуки Мураками «Хроники Заводной Птицы»
Пользователи в комментариях отмечают, что сервис мало чем отличается от уже существующих рекомендательных систем с базами данных вроде «Лаборатории фантастики», Livelib и Goodreads.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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