    3
    Новости

    Находка: сервис Librarian AI даёт рекомендации на основе трёх любимых книг

    13 апреля 2023
    Avatar photo
    13.04.2023
    1130
    0 минут на чтение
    Находка: сервис Librarian AI даёт рекомендации на основе трёх любимых книг 2

    В рубрике «Находка» — сервис Librarian AI, который умеет давать книжные рекомендации на основе трёх любимых книг. Достаточно вписать названия, и Librarian AI выдаст подборку пяти похожих книг.

    Мы решили поиграть с новым сервисом и попросили список книг на основе такого запроса: «Сияние» Кэтрин Валенте, «Город перестановок» Грега Игана и «Гномон» Ника Харкуэя.

    Вот что нам выдал:

    • Лю Цысинь «Задача трёх тел»
    • Уильям Гибсон «Периферийные устройства»
    • Ханну Райаниеми «Квантовый вор»
    • Паоло Бачигалупи «Заводная»
    • Н.К. Джемисин The City We Became

    А вот какие рекомендации сервис дал на основе такого запроса: «Аннигиляция» Джеффа Вандермеера, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

    • Лю Цысинь «Задача трёх тел»
    • Н.К. Джемисин The City We Became
    • Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
    • Скотт Хокинс «Библиотека на Обугленной горе»
    • Харуки Мураками «Хроники Заводной Птицы»

    Пользователи в комментариях отмечают, что сервис мало чем отличается от уже существующих рекомендательных систем с базами данных вроде «Лаборатории фантастики», Livelib и Goodreads.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Что посмотреть после The Last of Us: постапокалипсис, дороги и Педро Паскаль 5
    0
    13269
    Что посмотреть после The Last of Us: постапокалипсис, дороги и Педро Паскаль

    Сюда, разумеется, вошли постапокалиптические драмы вроде «Ходячих мертвецов» и «Дороги», а ещё некоторые неожиданные и не очень известные проекты.

    Говорим о Луне и космической фантастике в 75-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    121890
    Говорим о Луне и космической фантастике в 75-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Рай для праведников, тюрьма для отморозков или бесполезный булыжник в космосе?

    Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница 8
    0
    73121
    Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница

    А также о новом цикле «Луна-84» Ислама Ханипаева.

    Дайджест настольных игр апреля: «Алые ключи», «Инсайд», Pathfinder
    0
    213599
    Дайджест настольных игр апреля: «Алые ключи», «Инсайд», Pathfinder

    Свежие настолочки от Hobby World и Магеллана, которые вышли в к началу апреля.

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 7
    0
    120920
    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер?

    В общем-то критики оказались правы — мультфильм увлекает даже меньше «Миньонов» и «Гадкого я». Но душа фаната поёт!

    Культ «Детей кукурузы»: все экранизации рассказа Стивена Кинга 
    0
    174327
    Культ «Детей кукурузы»: все экранизации рассказа Стивена Кинга 

    Зачем их так много и стоит ли о них вспоминать?

    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 2
    0
    227664
    Мир фантастики №233 (апрель 2023)

    Деньги и опыт во всех проявлениях.

    Во что поиграть? Настольные игры апреля 2023 2
    0
    218497
    Настольные игры: новинки апреля 2023

    Охота на опасного монстра, на лазутчика секретной организации, или на революционеров, которые борются со всемогущей стимпанк-машиной — выбирайте сами.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить