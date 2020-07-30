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    Новости

    NASA успешно отправило к Марсу ровер Perseverance и дрон Ingenuity

    30 июля 2020
    Екатерина Никитина
    30.07.2020
    2295
    1 минута на чтение
    NASA успешно отправило к Марсу ровер Perseverance и дрон Ingenuity

    Фото: NASA

    Сегодня с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с аппаратами миссии «Марс-2020» на борту. Это марсоход Perseverance («Упорство») и дрон Ingenuity («Изобретательность»). По подсчётам специалистов, они доберутся до Красной планеты ко второй половине февраля 2021 года.

    Трансляция запуска доступна на YouTube-канале NASA.

    На Марсе ровер будет собирать образцы грунта из разных мест, анализировать их с помощью встроенных инструментов, а часть — откладывать в отдельный бокс. Планируется, что во время следующего пускового окна на Марс отправится другой аппарат, который заберет у Perseverance бокс с образцами и доставит их на Землю для более детального изучения. Ученые сосредоточатся на поиске признаков жизни, пусть даже погибшей — к примеру, следов простейших бактерий.

    Кроме того, на ровере установлены инструменты для синтеза кислорода с использованием марсианского воздуха. Если эксперимент пройдет успешно, это сделает нас на шаг ближе к пилотируемым экспедициям на Марс.

    Марсоход Perseverance

    NASA/JPL-Caltech

    На беспилотном вертолёте Ingenuity практически нет никаких инструментов — только аккумулятор с солнечными панелями, камера и навигатор. Дрон весит лишь 1,8 килограмма. Его главная задача — попробовать в принципе взлететь и какое-то время продержаться в разреженной атмосфере Марса. Винтам практически не за что «цепляться», чтобы набирать высоту, так что дрон станет летать на разведку — подниматься на несколько десятков метров в воздух, делать фото и возвращаться на поверхность, чтобы подзарядиться. Полеты будут занимать всего несколько минут.

    NASA успешно отправило к Марсу ровер Perseverance и дрон Ingenuity 2

    Credit: NASA/JPL-Caltech

    На Красной планете сейчас работает два аппарата — станция InSight и ровер Curiosity (последний — с 2012 года!). Однако буквально неделю назад к Марсу отправился аппарат китайской миссии. В его состав входят модули для сразу нескольких программ, которые другие страны запускали по отдельности, — орбитер, спускаемый аппарат и марсоход. Если всё пойдет по плану, Китай станет четвертой страной, сумевшей совершить мягкую посадку на поверхность Марса.

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    Екатерина Никитина
    Редактор
    Журналистка и большая поклонница науки. Ждёт, когда появится искусственный интеллект, который расскажет, как правильно жить.

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