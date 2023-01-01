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    Новости

    Настоящая невесомость в первом трейлере фильма «Вызов», снятого на МКС

    1 января 2023
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    01.01.2023
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    Первый тренер фильма «Вызов», снятого в космосе на МКС

    Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала первый трейлер фильма «Вызов», частично снятого в космосе на МКС. Режиссёром выступает Клим Шипенко, известный по «Тексту» и «Холопу».

    По сюжету космонавт на МКС нуждается в экстренной медицинской помощи и может не дожить до возвращения на Землю. Чтобы его спасти, врачи решают отправить на космическую станцию кардиохирурга Евгению для проведения первой в мире операции в условиях невесомости.

    «Вызов» стал одним из первых фильмом, который снимался прямо на космической станции — актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий провели на МКС 12 суток и отсняли 35-40 минут хронометража.

    Кроме Юлии Пересильд, в актёрском составе также значатся Владимир Машков, Сергей Бурунов, Татьяна Догилева, Максим Матвеев, Полина Агуреева. Также в ленте сыграли настоящие космонавты, среди которых Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубов.

    Премьера состоится 12 апреля 2023 года — в День космонавтики.

    Постеры

    Настоящая невесомость в первом трейлере фильма «Вызов», снятого на МКС Настоящая невесомость в первом трейлере фильма «Вызов», снятого на МКС 1

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    Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Они провели на МКС 12 суток и отсняли 35-40 минут хронометража.

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