Настоящая невесомость в первом трейлере фильма «Вызов», снятого на МКС

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала первый трейлер фильма «Вызов», частично снятого в космосе на МКС. Режиссёром выступает Клим Шипенко, известный по «Тексту» и «Холопу».

По сюжету космонавт на МКС нуждается в экстренной медицинской помощи и может не дожить до возвращения на Землю. Чтобы его спасти, врачи решают отправить на космическую станцию кардиохирурга Евгению для проведения первой в мире операции в условиях невесомости.

«Вызов» стал одним из первых фильмом, который снимался прямо на космической станции — актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий провели на МКС 12 суток и отсняли 35-40 минут хронометража.

Кроме Юлии Пересильд, в актёрском составе также значатся Владимир Машков, Сергей Бурунов, Татьяна Догилева, Максим Матвеев, Полина Агуреева. Также в ленте сыграли настоящие космонавты, среди которых Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубов.

Премьера состоится 12 апреля 2023 года — в День космонавтики.

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