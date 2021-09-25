Научно-фантастический сериал 1990-х «Квантовый скачок» могут возродить

Актёр Скотт Бакула, исполнивший главную роль в сериале «Квантовый скачок», сообщил о возможном возрождении шоу в подкасте комика Боба Сагета «Here For You». В научно-фантастическом сериале Бакула играл учёного-физика Сэма Беккета, который в результате неудачного эксперимента застрял во времени, путешествуя по сознаниям других людей в разные эпохи и страны. Каждая серия описывала один скачок: Сэм попадал в тело человека другой эпохи в решающий момент их прошлого, чтобы изменить историю и предотвратить беду, после чего «прыгал снова», чтобы уже вернуться домой в своё тело.

В течение практически ста серий шоу отлично поддерживало интерес зрителя только лишь с двумя главными актёрами — доктора-физика в исполнении Скотта Бакулы и его напарника, видимую только герою (а ещё сумасшедшим) голограмму в исполнении Дина Стоквелла. Сериал и сейчас может подкупить своей наивной добротой, харизматичными персонажами, юмором и духом авантюризма.

Скотт Бакула рассказал, что о возрождении сериала уже на протяжении нескольких лет ведутся переговоры, и он обсуждал возвращение в сериал с создателем проекта Дональдом П. Беллисарио. Однако переговоры пока находятся на ранней стадии из-за сложностей с правами на проект. Именно поэтому в ближайшее время возрождение вряд ли будет анонсировано.

Неизвестно, в каком формате могли бы перезапустить сериал, но шоураннер Беллисарио и главный актёр Бакула в продолжении однозначно заинтересованы.