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    Новости

    Научно-фантастический сериал 1990-х «Квантовый скачок» могут возродить

    25 сентября 2021
    25.09.2021
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    Актёр Скотт Бакула, исполнивший главную роль в сериале «Квантовый скачок», сообщил о возможном возрождении шоу в подкасте комика Боба Сагета «Here For You». В научно-фантастическом сериале Бакула играл учёного-физика Сэма Беккета, который в результате неудачного эксперимента застрял во времени, путешествуя по сознаниям других людей в разные эпохи и страны. Каждая серия описывала один скачок: Сэм попадал в тело человека другой эпохи в решающий момент их прошлого, чтобы изменить историю и предотвратить беду, после чего «прыгал снова», чтобы уже вернуться домой в своё тело.

    В течение практически ста серий шоу отлично поддерживало интерес зрителя только лишь с двумя главными актёрами — доктора-физика в исполнении Скотта Бакулы и его напарника, видимую только герою (а ещё сумасшедшим) голограмму в исполнении Дина Стоквелла. Сериал и сейчас может подкупить своей наивной добротой, харизматичными персонажами, юмором и духом авантюризма.

    Скотт Бакула рассказал, что о возрождении сериала уже на протяжении нескольких лет ведутся переговоры, и он обсуждал возвращение в сериал с создателем проекта Дональдом П. Беллисарио. Однако переговоры пока находятся на ранней стадии из-за сложностей с правами на проект. Именно поэтому в ближайшее время возрождение вряд ли будет анонсировано.

    Неизвестно, в каком формате могли бы перезапустить сериал, но шоураннер Беллисарио и главный актёр Бакула в продолжении однозначно заинтересованы.

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     Екатерина Пташкина |  14.06.2017

    О попаданцах, парадоксах, погнутом континууме и альтернативных измерениях.

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