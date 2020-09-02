Netflix покажет российский сериал «Эпидемия» на Западе

Netflix купил права на трансляцию отечественного сериала «Эпидемия» под лейблом Netflix Original Series, который у нас показывают в сервисе Premier.
Его переведут на 12 языков и переименуют для международной аудитории в To The Lake («К озеру»). Именно под таким названием на Западе вышел роман Яны Вагнер, который лег в основу шоу.
По сюжету Москву накрыла эпидемия вируса, от которого люди погибают за считанные дни. В центре внимания — две семьи, покинувшие столицу России и отправившиеся на север страны, чтобы спрятаться от заражения в корабле-убежище.
Главные роли исполнили Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Александр Робак и другие.
Прежде в состав Netflix Original Series вошел только один российский сериал — фантастика про андроидов «Лучше, чем люди».
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