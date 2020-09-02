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    Новости

    Netflix покажет российский сериал «Эпидемия» на Западе

    2 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    02.09.2020
    4368
    0 минут на чтение
    Netflix покажет российский сериал «Эпидемия» на Западе 1

    Netflix купил права на трансляцию отечественного сериала «Эпидемия» под лейблом Netflix Original Series, который у нас показывают в сервисе Premier.

    Его переведут на 12 языков и переименуют для международной аудитории в To The Lake («К озеру»). Именно под таким названием на Западе вышел роман Яны Вагнер, который лег в основу шоу.

    По сюжету Москву накрыла эпидемия вируса, от которого люди погибают за считанные дни. В центре внимания — две семьи, покинувшие столицу России и отправившиеся на север страны, чтобы спрятаться от заражения в корабле-убежище.

    Главные роли исполнили Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Александр Робак и другие.

    Прежде в состав Netflix Original Series вошел только один российский сериал — фантастика про андроидов «Лучше, чем люди».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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