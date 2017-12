В июне этого года мы писали, что канал The CW («Ривердейл», «Стрела», «Флэш» и прочая супергероика DC) планирует запустить в производство необычный сериал. Руководство хотело снять шоу про ведьму Сабрину, — но не совсем ту, про которую мы смотрели ситком в детстве. The CW рассчитывал экранизировать серию комиксов «Леденящие истории Сабрины», которые выполнены в мрачном и кровавом стиле. Новый сериал про Сабрину мог стать спин-оффом подросткового шоу «Ривердейл». Но недавно планы немного поменялись, пишет The Hollywood Reporter.

После успешного сотрудничества Netflix и CW в рамках работы над «Ривердейлом», стриминговый сервис взял сериал про Сабрину под своё крыло. Netflix заказал два сезона по 10 эпизодов в каждом. Новый сериал описывается как смесь «Ребёнка Розмари» и «Экзорциста», что сильно отличается от старого ситкома «Сабрина — маленькая ведьма» с говорящим котом Салемом. Предполагается, что шоу выпустят в следующем телевизионном году: осень 2018 — весна 2019. Как сообщает издание, у продюсеров уже есть список актрис, которые подошли бы на главную роль, с ними скоро начнутся переговоры.

Исполнительные продюсеры канала CW считают, что сделка пойдёт каналу на пользу.

Возможно, на Netflix сериал посмотрит больше людей, поскольку они будут считать, что это сериал Netflix. Наша реальная задача нарастить аудиторию и вывести их на канал CW. Исполнительный директор по маркетингу Рик Хаскин

Не исключено, что с переездом на Netflix у сериала не будет никакого кроссовера с «Ривердейлом», который планировался каналом ранее.

Напомним, «Леденящие истории Сабрины» — отдельная серия комиксов, которая издаётся Archie Horror, отдельным подразделением издательства Archie Comics. Она рассказывает о молодых годах Сабрины в 1960-х. С 1996 по 2004 года на ТВ выходил ситком о юной волшебнице «Сабрина — маленькая ведьма». Это был весёлый сериал, в котором рассказывалось о событиях в жизни 16-летней девушки, узнавшей, что она ведьма. Первые четыре сезона транслировал канал ABC, а оставшиеся три показали на канале The WB. Позже этот канал стал называться The CW.

В комиксах было много тёмного колдовства и страшных сцен, а также поднимались темы оккультизма. В сериале обещают показать двойственную сущность Сабрины — с одной стороны, простую смертную, а с другой — настоящую ведьму. Она будет бороться против силы тьмы, которые угрожают ей самой и её семье.