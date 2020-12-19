Netflix продлил «Ключи Локков» на третий сезон

Netflix продлил фантастический сериал «Ключи Локков» по мотивам комикса Джо Хилла на третий сезон — при этом второй еще даже не вышел!
По словам авторов, семью Локков ждут несколько невероятный приключений в третьем сезоне.
Вместе с этим исполнительный продюсер и сошоураннер Мередит Аверилл подписала контракт с Netflix, согласно которому она займется другими проектами.
Я очень рада, что Netflix стал домом, где меня поддерживают, вдохновляют и бросают мне вызовы.
Производство второго сезона кончается на этой неделе, а съемки третьего запланированы на начало 2021-го.
Сериал вернется на экраны в следующем году.
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