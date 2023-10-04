«Ни за что не буду это есть!» — трейлер аниме «Подземелье вкусностей» от студии TRIGGER

Студия TRIGGER выпустила полноценный трейлер своего нового аниме — «Подземелье вкусностей» (или Dungeon Meshi в оригинале).
В центре сюжета герои, которые отправились в подземелье, чтобы спасти друга. Увы, на провизию денег у них не было, поэтому им пришлось готовить еду из убитых монстров.
Постановкой занимается Ёсихиро Миядзима (полнометражка SSSS.Dynazenon), сценарий написал Кимико Уэно («Кэрол и Тьюсдей»), а за дизайн персонажей отвечает Наоки Такеда («Совершенно новый зверь»). Композитором сериала выступил Ясунори Мицуда, работавший над Xenoblade Chronicles и Chrono Trigger.
Аниме выйдет на японском ТВ в январе 2024 года.
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Редактор
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