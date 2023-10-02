«Ничто больше не будет нормальным» — тизер триллера «Оставь мир позади»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер триллера под названием «Оставь мир позади» (или Leave The World Behind в оригинале).

В центре сюжета семья, на пороге дома которой однажды появляются двое незнакомцев, после чего в мире происходит массированная кибератака и начинается апокалипсис.

Режиссером выступает создатель «Мистера робота» Сэм Эсмейл. Главные роли исполняют Джулия Робертс, Итан Хоук, Махершала Али и Миха’ла Херролд.

Фильм выйдет 8 декабря в онлайн-кинотеатре.