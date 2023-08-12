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    Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II

    12 августа 2023
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    12.08.2023
    693
    1 минута на чтение
    Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II 6
    Titan Quest получит продолжение спустя 17 лет: THQ Nordic показала анонсирующий трейлер Titan Quest II на презентации THQ Nordic Digital Showcase.
    В Titan Quest II игроки вернутся в древнюю Грецию, чтобы остановить Немезиду, богиню возмездия, потерявшую рассудок. В этом приключении игроки будут сражаться с существами из античных мифов, такими как кентавры и сатиры, сирены и гарпии, а также исследовать мир на скакуне Арейоне. Враги в Titan Quest II будут образовывать коалиции и сотрудничать друг с другом.

    За разработку игры отвечает студия Grimlore Games, известная по SpellForce 3.

    Синопсис:

    «Вернитесь в древнегреческий мир Titan Quest и сражайтесь с легендарными чудищами, путешествуя по фантастическим просторам древней Греции.

    Немезида, богиня возмездия, потеряла рассудок. Она заражает нити судьбы порчей и беспощадно карает всех, кто смеет ей помешать – в том числе и вас. Возьмите в руки оружие, встаньте бок о бок с богами и измените свою судьбу. Остановите Немезиду, освободите ее жертв и напишите яркие страницы собственной судьбы».

    Обещают одиночный режим и кооператив, а также соревновательный мультиплеер.

    Одной из особенностей Titan Quest II будет гибкая система создания персонажа. Игрокам будет предоставлена возможность объединить два мастерства, создавая уникальные комбинации сильных и слабых сторон. Это позволит каждому игроку настроить своего персонажа под свой стиль игры и стратегию.

    Создатели игры обещают «осмысленную добычу» — в Titan Quest II будет представлена система крафта, благодаря которой любое оружие можно будет улучшить до уникального предмета.

    Titan Quest II выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5, но точная дата релиза пока неизвестна. Игра получит перевод на русский язык.

    Трейлер

    Скриншоты

    Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II 1 Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II 2 Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II 3 Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II 4 Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II 5
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