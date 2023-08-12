Новое путешествие в мир Древней Греции: THQ Nordic анонсировала Titan Quest II

За разработку игры отвечает студия Grimlore Games, известная по SpellForce 3.
Синопсис:
«Вернитесь в древнегреческий мир Titan Quest и сражайтесь с легендарными чудищами, путешествуя по фантастическим просторам древней Греции.
Немезида, богиня возмездия, потеряла рассудок. Она заражает нити судьбы порчей и беспощадно карает всех, кто смеет ей помешать – в том числе и вас. Возьмите в руки оружие, встаньте бок о бок с богами и измените свою судьбу. Остановите Немезиду, освободите ее жертв и напишите яркие страницы собственной судьбы».
Обещают одиночный режим и кооператив, а также соревновательный мультиплеер.
Одной из особенностей Titan Quest II будет гибкая система создания персонажа. Игрокам будет предоставлена возможность объединить два мастерства, создавая уникальные комбинации сильных и слабых сторон. Это позволит каждому игроку настроить своего персонажа под свой стиль игры и стратегию.
Создатели игры обещают «осмысленную добычу» — в Titan Quest II будет представлена система крафта, благодаря которой любое оружие можно будет улучшить до уникального предмета.
Titan Quest II выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5, но точная дата релиза пока неизвестна. Игра получит перевод на русский язык.
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Александр Ремизов
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