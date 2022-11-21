Новый тизер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито»

Netflix опубликовал новый тизер-трейлер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» (или Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre).
В сборник войдут 20 историй мастера ужасов Дзюндзи Ито — от «Томиэ: Фотография» до «Комнаты с четырьмя стенами».
За производство отвечает студия Deen, сделавшая аниме-адаптацию KonoSuba. Режиссером выступает Синобу Тагасира («Охотник х Охотник» 1999 года и «Монстр»).
Премьера состоится 19 января 2023 года.
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