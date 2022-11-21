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    Новости

    Новый тизер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито»

    21 ноября 2022
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    21.11.2022
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    Черновик 1001

    Netflix опубликовал новый тизер-трейлер хоррор-антологии «Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» (или Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre).

    В сборник войдут 20 историй мастера ужасов Дзюндзи Ито — от «Томиэ: Фотография» до «Комнаты с четырьмя стенами».

    За производство отвечает студия Deen, сделавшая аниме-адаптацию KonoSuba. Режиссером выступает Синобу Тагасира («Охотник х Охотник» 1999 года и «Монстр»).

    Премьера состоится 19 января 2023 года.

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