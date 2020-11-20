Новый трейлер и 25 скриншотов Cyberpunk 2077 — с видами Найт-Сити и Киану Ривзом

CD Projekt RED вчера опубликовала новый трейлер Cyberpunk 2077, посвященный Джонни Сильверхенду в исполнении Киану Ривза.
В ролике показали много свежих геймплейных вставок и отрывков сюжетных заставок.
Он спалил половину города только для того, чтобы доказать, что он прав. А другую половину он спалил просто ради веселья.
Также в интернете появилось огромное количество новых скриншотов игры — c видами Найт-Сити, случайными персонажами с улиц города и все тем же Джонни Сильверхендом.
Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м.
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