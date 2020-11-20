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    Новости

    Новый трейлер и 25 скриншотов Cyberpunk 2077 — с видами Найт-Сити и Киану Ривзом

    20 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    20.11.2020
    1402
    0 минут на чтение
    Новый трейлер и 25 скриншотов Cyberpunk 2077 — с видами Найт-Сити и Киану Ривзом

    CD Projekt RED вчера опубликовала новый трейлер Cyberpunk 2077, посвященный Джонни Сильверхенду в исполнении Киану Ривза.

    В ролике показали много свежих геймплейных вставок и отрывков сюжетных заставок.

    Он спалил половину города только для того, чтобы доказать, что он прав. А другую половину он спалил просто ради веселья.

    Также в интернете появилось огромное количество новых скриншотов игры — c видами Найт-Сити, случайными персонажами с улиц города и все тем же Джонни Сильверхендом.

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    Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на всех основных платформах. А обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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