Новый трейлер «Охотника на монстров» внезапно хорош. В нем показали палико из игр!

В интернете появился бодрый китайский трейлер киноадаптации Monster Hunter, в котором показали действительно много новых кадров.
Но главное, что в ролике можно увидеть палико — верных помощников охотников на монстров и лучших поваров на свете!
По сюжету фильма отряд военных попал в другой мир, в котором обитают чудовища. Героям предстоит объединиться с Охотником, чтобы предотвратить их вторжение за Землю.
Режиссером выступает Пол У. С. Андерсон, ответственный за «Обитель Зла». А главные роли испонили Милла Йовович и Тони Джа.
«Охотник на монстров» выйдет в России 14 января.
Читайте также
У режиссера «Охотника на монстров» есть в планах сиквелы
Дмитрий Кинский | 13.11.2020
Кажется, он уже пишет сценарий.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Подпишитесь на журнал!
-
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.