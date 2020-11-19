Новый трейлер «Охотника на монстров» внезапно хорош. В нем показали палико из игр!

В интернете появился бодрый китайский трейлер киноадаптации Monster Hunter, в котором показали действительно много новых кадров.

Но главное, что в ролике можно увидеть палико — верных помощников охотников на монстров и лучших поваров на свете!

По сюжету фильма отряд военных попал в другой мир, в котором обитают чудовища. Героям предстоит объединиться с Охотником, чтобы предотвратить их вторжение за Землю.

Режиссером выступает Пол У. С. Андерсон, ответственный за «Обитель Зла». А главные роли испонили Милла Йовович и Тони Джа.

«Охотник на монстров» выйдет в России 14 января.